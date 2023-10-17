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20:56, 17 октября 2023Бывший СССР

В Минске заверили в соблюдении обязательств по контролю над оружием

Минобороны Белоруссии: мы соблюдаем обязательства по контролю над оружием

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии заверили в соблюдении обязательств по контролю над вооружением и готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, передает РИА Новости.

Он указал на важность контроля над вооружением в условиях сложной военно-политической обстановки. Белоруссия продолжает выполнять свои обязательства в этой сфере.

Также он сообщил, что представители Белоруссии примут участие в инспекции воинской части вооруженных сил Сербии в рамках проверки соблюдения этой страной положений Дейтонского соглашения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек странам Содружества Независимых Государств непростые времена. По его словам, Россия и Белоруссия «очень серьезно поняли», в каких обстоятельствах находятся, а остальным странам придется жить «в непростые времена».

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    Александр Слабиев
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