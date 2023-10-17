В Москве пакет с мусором упал из окна на машину и попал на видео

В Москве выбросили пакет с мусором на припаркованную во дворе машину

В Москве в районе Котельники из окна выбросили пакет с мусором, передает Telegram-канал «Новости Москвы».

Момент падения пакета попал на видео. На кадрах показано, как два прохожих идут по тротуару около жилого дома, в этот момент рядом с ними падает пакет синего цвета с мусором. Он попал на крышу припаркованного во дворе автомобиля, оставив на ней вмятину. Отскочив от крыши, пакет оказался на асфальте.

Ранее жительницу Мурома Владимирской области выселили из квартиры за то, что она скопила в ней слишком много мусора. У женщины истекли сроки договора социального найма и регистрации, поэтому с иском о выселении обратились местные чиновники. Соседи же жаловались на 65-летнюю россиянку из-за неприятного запаха, который шел из ее квартиры. Прибывшие на место судебные приставы обнаружили, что жилье захламлено ветошью, пакетами с мусором и пластиковыми бутылками, при этом в квартире было невозможно дышать, а мебель и пол были покрыты пылью и грязью.

