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19:26, 17 октября 2023Россия

Явлинский в четвертый раз поучаствует в президентских выборах

«Яблоко»: Явлинский в 4-й раз пойдет на выборы, если россияне соберут подписи

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в четвертый раз пойдет на президентские выборы, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение. Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.

Представители «Яблока» напомнили, что Явлинский не раз публично заявлял о возможном участии в президентской кампании 2024 года. В пресс-службе партии также подробно описали необходимое для этого условие.

«Имеется в виду сбор подписей непосредственно самими гражданами и по их инициативе», — говорится в посте «Яблока».

Явлинский участвовал в президентских выборах трижды: в 1996 году он получил 7,34 процента, в 2000-м — 5,8 процента, в 2018-м — 1,05 процента. В 2012 году к президентской гонке его не допустили.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у действующего президента России Владимира Путина нет и не может быть конкурентов.

О решении выдвигать свою кандидатуру на выборы глава государства пока не объявлял.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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    Анна Щербакова
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