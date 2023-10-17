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13:29, 17 октября 2023Среда обитания

Жителям элитного ЖК запретили входить в дом

E1.ru: жильцам элитного ЖК в Екатеринбурге закрыли ресепшен и главный вход в дом

Фото: wu yi / Unsplash

Жильцам элитного ЖК «Антарес» в Екатеринбурге с 1 октября запретили пользоваться главным входом и ресепшеном после того, как они отказались за него переплачивать. Об этом сообщает издание E1.ru.

В доме находятся одни из самых дорогих квартир города. Жильцы рассказали, что ранее через ресепшен получали много услуг — заказывали такси и воду, встречали гостей и бизнес-партнеров. В настоящее время им приходится самим встречать курьеров, а домофоны и почтовые ящики не работают. Попасть в дом можно только с черного хода.

Владелец одной из квартир в этом ЖК Антон Кузнецов рассказал, что ранее жильцы дома платили за ресепшены в домах 119 и 121 суммарно по 4,5 миллиона рублей в год. Владельцы квартир считали, что отдают деньги на обслуживание домового имущества, частью которого являются эти помещения.

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В какой-то момент ТСЖ ввело новую статью расходов — за «аренду». Тогда же выяснилось, что зона ресепшена и офис ТСЖ формально не являются частью дома, а принадлежат ООО «Антарес-групп». Впоследствии хозяева квартир узнали, что компания приобрела помещения у «Реверс-девелопмент» еще в 2014 году.

Ранее в Екатеринбурге в ЖК «Монблан» обрушился лифт. Во время падения кабины в ней находилась девушка, она не пострадала. В управляющей компании «Набережная» заявили, что лифт не падал, а кабину начало трясти из-за увеличившейся скорости.

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    Мария Черкасова
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