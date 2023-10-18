107-летняя повариха раскрыла секрет долголетия

107-летняя жительница Великобритании назвала хороший аппетит секретом долголетия

Проработавшая всю жизнь поварихой в школьной столовой жительница Великобритании отметила 107-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Daily Mail.

Эдна Уолмсли родилась в 1916 году, когда в Европе еще гремела Первая мировая война. Женщина прожила всю жизнь в родном городе Грейт-Харвуд и сейчас является старейшим жителем графства Ланкашир. Помимо работы в школьной столовой Уолмсли всегда увлекалась чтением.

Главной причиной своего долголетия женщина назвала правильное отношение к еде, которому научилась у матери. «Я прожила долгую жизнь, правда? Мой секрет долгой жизни в том, что я всегда ела хорошую еду и у меня был отличный аппетит», — заявила британка.

Уолмсли с мужем вырастила троих детей. Сейчас у нее трое внуков и четверо правнуков. Женщина обожает кроссворды, чтение и поэзию. Она до сих пор помнит много стихов, которые выучила еще в школе.

Daily Mail уточняет, что старейшим жителем Великобритании на данный момент является Этель Катерхэм из графства Суррей. В августе ей исполнилось 114 лет.

Ранее еще одна жительница Великобритании отметила 105-летие и назвала главные секреты своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря любимому завтраку и вину.

