Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 18 октября 2023Мир

На Западе испугались последствий поддержки Израиля для Украины

FT: позиция Запада по Израилю подрывает поддержку Киева развивающимися странами

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Поддержка Западом Израиля подрывает усилия по достижению консенсуса с важными развивающимися странами по Украине. О негативном влиянии позиции по Израилю на поддержку Киева сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на официальные лица и дипломатов.

По их словам, реакция Запада на обещание Израиля нанести ответный удар по Газе свела на нет многомесячную работу по «выставлению России в качестве глобального изгоя» за нарушение международного права, что подвергло США, ЕС и их союзников обвинениям в лицемерии.

«Мы определенно проиграли битву на Глобальном Юге. Все успехи, которых мы добились в работе с этими странами по Украине, были потеряны. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда не будут нас слушать», — заявил неназванный дипломат.

Ранее военный эксперт Драго Боснич указал на страх Владимира Зеленского, что внимание Запада переключится с Украины на Израиль. Он также подчеркнул, что несостоявшийся из-за отказа израильского правительства визит Зеленского в Тель-Авив был провальной попыткой Киева вновь напомнить о себе западным странам.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль представил доказательства, что не наносил удар по больнице в Газе. Почему их считают неубедительными?

    Раскрыт способ эффективно и безопасно ходить на свидания

    Бритни Спирс обвинила Джастина Тимберлейка в изменах

    Экономике Европы пообещали проблемы из-за отказа от нефти и газа

    Российские военные отразили 13 атак ВСУ на одном из направлений

    Российские войска уничтожили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое

    Минобороны заявило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

    В Верховной Раде сравнили трансляции заседаний в TikTok с работой на OnlyFans

    Путина угостили «семейным счастьем» в Китае

    По делу обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей установили двух соучастниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости