FT: позиция Запада по Израилю подрывает поддержку Киева развивающимися странами

Поддержка Западом Израиля подрывает усилия по достижению консенсуса с важными развивающимися странами по Украине. О негативном влиянии позиции по Израилю на поддержку Киева сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на официальные лица и дипломатов.

По их словам, реакция Запада на обещание Израиля нанести ответный удар по Газе свела на нет многомесячную работу по «выставлению России в качестве глобального изгоя» за нарушение международного права, что подвергло США, ЕС и их союзников обвинениям в лицемерии.

«Мы определенно проиграли битву на Глобальном Юге. Все успехи, которых мы добились в работе с этими странами по Украине, были потеряны. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда не будут нас слушать», — заявил неназванный дипломат.

Ранее военный эксперт Драго Боснич указал на страх Владимира Зеленского, что внимание Запада переключится с Украины на Израиль. Он также подчеркнул, что несостоявшийся из-за отказа израильского правительства визит Зеленского в Тель-Авив был провальной попыткой Киева вновь напомнить о себе западным странам.