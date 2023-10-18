Российский полковник объяснил важность контроля над Авдеевкой

Полковник Кнутов: взятие Авдеевки поможет прекратить обстрелы жителей Донецка

Необходимость взятия Авдеевки под контроль связана с прекращением обстрелов жителей Донецка, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснил стратегическое значение этого населенного пункта.

«Движение сейчас пошло в сторону Авдеевки, ее нам пока взять не удалось, но в огневом кольце она находится. Авдеевка — это ключевой населенный пункт, с территории которого ведутся обстрелы Донецка. Жителям Донецка давно обещали, что эти обстрелы прекратятся в том числе благодаря спецоперации», — рассказал эксперт.

Авдеевка — это сейчас для нас приоритетное направление, даже более приоритетное, чем Купянск Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Сложность взятия Авдеевки, по словам Кнутова, объясняется в том числе слишком мощными укреплениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке специальной военной операции (СВО).

«Мы используем тактику, которую использовали для освобождения Артемовска: окружение, после чего разделение на части и зачистка, если противник сам не уйдет», — добавил собеседник «Ленты.ру».

11 октября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики. Это стало возможно благодаря поддержке с воздуха, а также при проведенной артподготовке, уточнил представитель военного ведомства.

Авдеевка — город к западу от Донецка, превращенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в мощный укрепрайон. С территории этого населенного пункта украинские войска многократно обстреливали Донецк.