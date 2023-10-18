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16:19, 18 октября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал позором дизайн новых российских банкнот

Кадр: Артемий Лебедев / VK

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал позором новый дизайн российских банкнот. Их внешний вид он раскритиковал в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Комментируя новость, что Центральный банк России (ЦБ) представил новый дизайн купюр номиналом одна и пять тысяч рублей, Лебедев заявил, что он получился таким же неудачным, как и старый. «То, что сейчас выпускает ЦБ, — это, конечно, абсолютный, просто беспробудный (...) позор», — отметил дизайнер.

Он также высказался, что считает внешний вид купюр частью «визуальной пропаганды и агитации» государства. По его мнению, от того, насколько удачным получился дизайн банкнот, будет зависеть отношение к стране ее граждан и иностранцев. По его словам, деньги должны выглядеть так, чтобы «у людей любовь к государству сразу включалась». «Чтобы те люди, которые не являются гражданами России, глядя на российские деньги, хотели получить российское гражданство», — заключил он.

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18 октября стало известно, что ЦБ остановил выпуск новой тысячерублевой купюры из-за ее неоднозначного дизайна. Оформление банкноты пообещали доработать, пока она не оказалась в обращении. Это произошло после того, как новый дизайн раскритиковали за размещение на купюре храма без креста и башни с полумесяцем.

Новые банкноты номиналом одна и пять тысяч рублей были представлены Банком России 16 октября. На одной из сторон тысячной купюры изображен бывший Дворцовый храм без креста и башня Сююмбике, расположенные на территории Казанского кремля. Крест со здания храма убрали в годы советской власти. Сейчас в его здании располагается музей.

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    Мария Большакова
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