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08:41, 18 октября 2023Мир

Боррель призвал провести расследование удара по больнице в секторе Газа

Боррель призвал расследовать удар по больнице в секторе Газа и наказать виновных

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал провести расследование удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и наказать виновных в произошедшем. Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Новости, поступающие из баптистской больницы Аль-Ахли Араби в Газе, добавляют ужаса трагедии, разворачивающейся на наших глазах уже несколько дней. И вновь ни в чем не повинные гражданские лица платят самую высокую цену», — написал Боррель.

Ранее удар по больнице в секторе Газа осудила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что удару по больнице в секторе Газа «нет оправдания». Она также призвала найти виновных, чтобы они понесли ответственность за случившееся.

В результате атаки на медучреждение в секторе Газа лишились жизни 800 человек. Министерство здравоохранения Газы ранее подтвердило информацию о 500 жертвах и пострадавших.

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    Александра Синицына
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