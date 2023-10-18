Глава Еврокомиссии осудила удар по больнице в секторе Газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что удару по больнице в секторе Газа «нет оправдания». Об этом она написала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Она отметила, что опечалена этим происшествием. «Нет никакого оправдания атаке на больницу, которая заполнена медицинским персоналом и гражданскими лицами. Все факты должны быть установлены, и виновные должны понести ответственность», — подчеркнула глава ЕК.
Ранее старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что в ударе по больнице в секторе Газа вероятнее всего виновата ракета, выпущенная «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС же выступило с заявлением, в котором обвинило в случившемся Израиль и США, которые «прикрывают израильскую агрессию».