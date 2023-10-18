Боррель призвал ЕС осудить атаки на мирное население Газы

Боррель: ЕС надо осудить не только атаки на Израиль, но и на мирных жителей Газы

Евросоюз должен осудить не только нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, но и атаки израильской армии на мирных жителей сектора Газа. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Конечно, Израиль имеет право защищать себя. Но право защищать себя имеет границы, и в этом случае — это международное право и международное гуманитарное право. Мы осуждаем эти ужасные террористические атаки [на Израиль], но я думаю, что мы должны также осудить атаки на мирное население в Газе», — сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС считает, что палестинцы не могут достичь устойчивого мира, потому что сами является жертвами ХАМАС и призвал не идентифицировать группировку как палестинский народ.

Ранее Боррель призвал провести расследование удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По его мнению, ни в чем не повинные гражданские лица вновь заплатили самую высокую цену.