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06:30, 18 октября 2023Наука и техника

Способность ChatGPT ставить медицинские диагнозы оценили

ChatGPT оказался плохим инструментом для диагностики заболеваний

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Группа ученых из США и Японии оценила способность чат-бота ChatGPT ставить медицинские диагнозы. Исследование было опубликовано в Journal of Medical Internet Research.

Перед специалистами стояла задача проверить, можно ли использовать современные чат-боты в медицинскиж целях — в частности, при постановке диагноза. Ученые загрузили в систему симптомы пяти популярных ортопедических заболеваний и попросили ChatGPT на основе этих данных поставить диагноз и дать рекомендации.

В течение пяти дней каждый из ученых задавал ChatGPT повторяющиеся вопросы. Специалисты отметили, что чат-бот был довольно точен в определении диагноза, но не для всех заболеваний. В целом авторы отметили, что искусственный интеллект (ИИ) оказался плохим инструментом для этих целей.

Так, ChatGPT ставил диагноз синдрома запястного канала с точностью 100 процентов. Однако в случае шейной миелопатии точность чат-бота составила лишь 4 процента. Также ИИ был непоследователен в ответах и давал неточные рекомендации относительно госпитализации пациентов. При этом почти в 80 процентах случаев ChatGPT рекомендовал пациентам обратиться к врачу.

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«Учитывая риск ошибки и потенциальный вред от неправильного диагноза, важно, чтобы любой диагностический инструмент четко предупреждал пациентов о необходимости обратиться за экспертным медицинским заключением для подтверждения заболевания», — отметил старший автор исследования Кодзи Фудзита.

В середине сентября ученые Калифорнийского университета заявили, что ChatGPT влияет на повышенное потребление воды, предназначенное для охлаждения дата-центров. Специалисты выяснили, что чат-бот косвенно потребляет порядка 500 миллилитров воды во время обработки от 20 до 50 запросов.

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    Андрей Ставицкий
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