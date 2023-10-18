Машина с мигалкой переехала мужчину в центре Москвы и попала на видео

Машина с мигалкой переехала мужчину на Новом Арбате и попала на видео

Автомобиль с мигалкой переехал мужчину на Новом Арбате в центре Москвы. Произошедшее попало на видео, запись с камер наружного наблюдения публикует Baza в Telegram.

ДТП произошло вечером 17 октября. На кадрах видно, как пешеход сначала переходит проезжую часть в неположенном месте, после чего ложится на разделительную полосу. Вскоре на ней появляется машина с проблесковым маячком, водитель замечает человека на дороге и объезжает его.

Спустя некоторое время там же появляется другая машина с мигалкой и проезжает по лежащему. По данным канала, автомобили принадлежат Федеральной службе охраны и Министерству внутренних дел России.

Mash утверждает, что мужчину переехали две ведомственные машины.

17 октября на видео попал наезд сотрудницы управляющей компании «Паритет» на недовольную отсутствием отопления жительницу подмосковного Щелково.