Джулию Фокс сняли в отеле топлес с висящей на шее рубашкой в чехле

Американская модель и актриса Джулия Фокс появилась в отеле Ham Yard в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 33-летнюю знаменитость в монохромном белом образе, который включал в себя мини-шорты и остроносые сапоги до колен и на шпильках. При этом манекенщица появилась на публике топлес, прикрыв обнаженную грудь рубашкой в чехле бренда Figura Services, висевшей у нее на шее.

В то же время Фокс распустила и завила волосы и накрасила губы коричневой помадой. Кроме того, в руке модель держала сумку с коротким ремнем.

Ранее Джулия Фокс снялась в откровенном образе для журнала Rollacoaster Magazine. На размещенном фото 33-летняя манекенщица предстала в цепях и металлических бусинах, прикрывающих голое тело.