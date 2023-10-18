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18:40, 18 октября 2023Ценности

Джулию Фокс сняли в отеле топлес с висящей на шее рубашкой в чехле

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

Американская модель и актриса Джулия Фокс появилась в отеле Ham Yard в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 33-летнюю знаменитость в монохромном белом образе, который включал в себя мини-шорты и остроносые сапоги до колен и на шпильках. При этом манекенщица появилась на публике топлес, прикрыв обнаженную грудь рубашкой в чехле бренда Figura Services, висевшей у нее на шее.

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В то же время Фокс распустила и завила волосы и накрасила губы коричневой помадой. Кроме того, в руке модель держала сумку с коротким ремнем.

Ранее Джулия Фокс снялась в откровенном образе для журнала Rollacoaster Magazine. На размещенном фото 33-летняя манекенщица предстала в цепях и металлических бусинах, прикрывающих голое тело.

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    Карина Черных
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