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23:33, 18 октября 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказала о пользе хайкинга для физической формы

Эксперт Чун рассказала, что хайкинг укрепляет мышцы спины и нижней части тела

Фото: Toomas Tartes / Unsplash

Фитнес-эксперт Элисон Чун рассказала о пользе хайкинга для физической формы. Ее слова приводит журнал Shape издания.

Специалист рассказала, что хайкинг — пеший поход — помогает укрепить мышцы спины и нижней части тела, сжечь калории, улучшить равновесие и стабильность. Кроме того, этот вид активности благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Эксперт отметила, что хайкинг также помогает справиться со стрессом, поскольку выполнение любого вида деятельности на свежем воздухе связано с более высоким показателем WBS — well-being score (показатель благополучия — прим. «Ленты.ру»). Она порекомендовала отправляться в поход в группе или в паре, что способствует также социализации.

Ранее врач-репродуктолог Юлия Колода рассказала об опасности избыточных занятий спортом для женщин. Специалист заявила, что чрезмерная нагрузка на организм повышает риск акушерских осложнений. По ее словам, в зоне риска находятся не только пациенты с ожирением, но и те, у кого наблюдается дефицит массы тела.

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    Андрей Стрельцов
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