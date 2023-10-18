Генсек ООН осудил удар по больнице в секторе Газа

Генсек ООН Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа. Его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что больницы и медперсонал защищены международным гуманитарным правом.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси назвал удар по медицинскому учреждению военным преступлением. Он также добавил, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.

По последним данным, число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице до сих пор не установлено.