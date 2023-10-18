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02:53, 18 октября 2023Мир

Президент Ирана назвал удар по больнице в Газе военным преступлением

Президент Ирана Раиси назвал удар по больнице в Газе военным преступлением
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси прокомментировал сообщения об ударе по больнице в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Политик назвал удар по медицинскому учреждению военным преступлением. Он также добавил, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.

«Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо. Иран, как часть исламской нации, скорбит»,— написал он.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что повторная проверка имеющихся в ее распоряжении оперативных данных подтвердила версию о вине «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России) в ударе по больнице Аль-Ахли в Газе.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС обвинил Соединенные Штаты в совершенных Израилем в Газе преступлениях, в частности, в больнице Аль-Ахли.

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    Марина Совина
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