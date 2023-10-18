Глава Минобороны Британии ушел от вопроса о согласии с позицией США по Газе

Глава Минобороны Британии Шаппс не ответил на вопрос о позиции США по Газе

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс несколько раз ушел от ответа на вопрос о том, согласен ли он с позицией США по вопросу возможной оккупации сектора Газа, которую американский лидер Джо Байден считает ошибкой. Об этом сообщает издание Politico.

«Суждения о том, как именно это будет проводиться, остаются за Израилем, пока это соответствует международному гуманитарному праву», — заявил глава оборонного ведомства.

Однако он отметил, что ответ Израиля должен быть соразмерен действиям группировки ХАМАС.

Ранее американский президент выступил против возможной оккупации Израилем сектора Газа, назвав такой сценарий большой ошибкой. Байден также добавил, что поддерживает идею гуманитарного коридора для выхода из сектора Газа. По его словам, США делают все необходимое для его реализации.