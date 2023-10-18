Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 18 октября 2023Мир

Глава Минобороны Британии ушел от вопроса о согласии с позицией США по Газе

Глава Минобороны Британии Шаппс не ответил на вопрос о позиции США по Газе

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс несколько раз ушел от ответа на вопрос о том, согласен ли он с позицией США по вопросу возможной оккупации сектора Газа, которую американский лидер Джо Байден считает ошибкой. Об этом сообщает издание Politico.

«Суждения о том, как именно это будет проводиться, остаются за Израилем, пока это соответствует международному гуманитарному праву», — заявил глава оборонного ведомства.

Однако он отметил, что ответ Израиля должен быть соразмерен действиям группировки ХАМАС.

Ранее американский президент выступил против возможной оккупации Израилем сектора Газа, назвав такой сценарий большой ошибкой. Байден также добавил, что поддерживает идею гуманитарного коридора для выхода из сектора Газа. По его словам, США делают все необходимое для его реализации.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    «Самый смертоносный день» Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

    Цены на нефть выросли на фоне обострения войны в Израиле

    Рабочие СПГ-заводов решили прекратить приведшую к росту цен на газ забастовку

    На Украине допустили скорую отставку премьер-министра

    У членов делегации Путина в Китае заметили два черных чемодана

    Беллу Хадид застали за поцелуями с новым возлюбленным

    Доказательства невиновности Израиля в ударе по больнице поставили под сомнение

    Глава Минобороны Британии ушел от вопроса о согласии с позицией США по Газе

    Облако пепла от извергающегося вулкана на Камчатке сфотографировали из космоса

    Стало известно о проблеме с поиском соперников для сборной России по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости