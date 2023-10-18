Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 18 октября 2023Россия

Госдума обратится к ООН из-за удара по больнице в секторе Газа

Госдума подготовит обращение к ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить обращение к ООН с осуждением удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Обращение должно быть подготовлено к заседанию Госдумы 19 октября. «Мы с вами должны свое слово высказать, позицию занять в этом вопросе. Недопустимо бомбить больницы, мирных людей», — заявил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией, которая должна стать сигналом необходимости завершения конфликта. Он также подчеркнул, что после произошедшего Израиль и исламистская группировка ХАМАС должны начать переговоры.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответственность за произошедшее несут те, «кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах», а также «лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей». По его мнению, все это относится к США.

В результате Удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа лишились жизни 800 человек. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС же возлагает ответственность на Израиль.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что это значит для России?

    Канделаки раскрыла закулисье популярного телешоу

    Байден заявил о неизменной поддержке Израиля США

    Хореограф Мигель решил судиться с продавцом шуб из Пятигорска

    Мощный пожар на российском складе попал на видео

    На российского мультипликатора завели дело за ролик с Масяней в поддержку ВСУ

    В российском сервисе для знакомств появился уникальный раздел

    Звезда «Универа» рассказала о непредсказуемых тратах на ремонт

    Шойгу допустил размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

    МИД России отреагировал на удар по больнице в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости