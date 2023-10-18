Госдума обратится к ООН из-за удара по больнице в секторе Газа

Госдума подготовит обращение к ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить обращение к ООН с осуждением удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Обращение должно быть подготовлено к заседанию Госдумы 19 октября. «Мы с вами должны свое слово высказать, позицию занять в этом вопросе. Недопустимо бомбить больницы, мирных людей», — заявил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией, которая должна стать сигналом необходимости завершения конфликта. Он также подчеркнул, что после произошедшего Израиль и исламистская группировка ХАМАС должны начать переговоры.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответственность за произошедшее несут те, «кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах», а также «лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей». По его мнению, все это относится к США.

В результате Удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа лишились жизни 800 человек. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС же возлагает ответственность на Израиль.