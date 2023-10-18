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12:58, 18 октября 2023Мир

Путин прокомментировал удар по больнице в секторе Газа

Путин: удар по больнице в Газе должен стать сигналом завершения конфликта
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Артем Иванов / ТАСС

Удар по больнице в секторе Газа является настоящей трагедией, которая должна стать сигналом необходимости завершения конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Удар по больнице в Газе — трагедия и гуманитарная катастрофа, рассчитываю, что она будет сигналом, что конфликт надо заканчивать», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что произошедшее должно стать сигналом для начала переговоров между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал инцидент с больницей «Аль-Ахли», заявив, что взрыв в больнице не был вызван Израилем.

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    Максим Габриелян
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