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13:52, 18 октября 2023Россия

Госдуме предложили запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних

Детский омбудсмен Татарстана Волынец предложила ГД запретить детям сыроедение

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, ее слова приводит РИА Новости.

Как заявила детский омбудсмен, такие системы питания могут нанести организму ребенка вред, так как лишают его полезных белков, микроэлементов и витаминов.

«Употребление детьми несоответствующей пищи или отсутствие определенных продуктов способны привести к тяжелым заболеваниям», — заявила она.

Волынец отметила, что инициатива уже направлена руководителям комитетов Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и по охране здоровья.

13 октября стало известно, что родители-сыроеды заморили голодом двухлетнюю дочь в Красноярске. Они кормили ребенка только овощами, фруктами и «живыми маслами». Кроме того, супруги не показывали дочь врачам.

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