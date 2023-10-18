Испания выделит миллионы евро Палестине

Премьер Санчес: Испания выделит миллионы €4 млн Палестине

Испания до конца этого года выделит более четырех миллионов евро Палестине. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес в социальной сети X.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден захотел запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз увеличит втрое гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит 50 миллионов евро.