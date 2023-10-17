Байден захотел запросить у Конгресса миллиарды долларов для Украины и Израиля

Байден захотел запросить у Конгресса $100 млрд на поддержку Украины и Израиля

Президент США Джо Байден захотел запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, в Белом доме рассчитывают на широкую поддержку пакета дополнительной помощи со стороны обеих партий в американском конгрессе.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.