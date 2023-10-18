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07:30, 18 октября 2023Ценности

Лосины лопнули на блогерше во время приседаний в спортзале

Кадр: @emhayes2

Блогерша с никнеймом @emhayes2 осталась с порванными легинсами во время занятий в спортзале. Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что отправилась на тренировку в лосинах британского бренда одежды для фитнеса Gymshark. Однако когда она выполняла приседания, ткань изделия лопнула.

Так, на размещенных кадрах юзерша предстала в черном лонгсливе на молнии и темно-серых брюках. При этом она продемонстрировала большую дыру, которая образовалась вдоль шва указанного предмета гардероба в районе внутренней стороны бедра. «Никогда не чувствовала себя настолько смущенной», — заявила автор видео и призвала зрителей не покупать продукцию данной марки.

В сентябре сообщалось, что блогерша Шантель (фамилия неизвестна) с никнеймом @chantellemarie.fit надела легинсы марки Shein и они лопнули на ней во время тренировки в спортзале. Девушка сняла, как выполняет упражнение для укрепления мышц ног в фитнес-клубе. Однако инфлюэнсерше пришлось остановить занятие в середине подхода, поскольку она заметила неисправность своего гардероба.

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    Карина Черных
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