На Украине назвали условие для объявления воздушной тревоги

Спикер ВСУ Игнат: при взлете МиГ-31К на Украине будут включать воздушную тревогу

На Украине будут объявлять воздушную тревогу при каждом взлете российских истребителей МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Такое условие назвал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что с началом патрулирования МиГ-31К в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем воздушная тревога на территории республики будет включаться чаще.

18 октября президент России Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оснащенными ракетами «Кинжал». При этом он подчеркнул, что такой шаг является не угрозой миру, а мерой безопасности.