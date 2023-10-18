На Украине отказались от идеи экстрадиции и преследования уклонистов

Депутат Рады Вениславский передумал экстрадировать и преследовать уклонистов

Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский признался, что поменял свое мнение и больше не хочет экстрадировать и уголовно преследовать уклонистов. Об этом сообщило издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

Ранее Вениславский говорил, что уклонистов могут уголовно преследовать. По его словам, уголовная ответственность носит персонализированный индивидуальный характер. Также он допустил запуск процесса экстрадиции по тем призывникам, которые покинули Украину.

Но теперь депутат признался, что поменял свое решение после начала дискуссии по этому вопросу.

«Таким образом мы можем не только стимулировать возвращение — мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину», — признал он. Вениславский напомнил, что и после завершения боевых действий необходимо как-то сохранить нацию.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал главу государства Владимира Зеленского разрешить всем гражданам Украины выезжать из страны.