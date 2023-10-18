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10:28, 18 октября 2023Россия

В сети обратили внимание на настроение Путина после переговоров с Си Цзиньпином

Путина запечатлели в хорошем настроении после переговоров с Си Цзиньпином

В сети обратили внимание на настроение президента России Владимира Путина после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Путина запечатлели, когда он выходил из здания в сопровождении охранников и садился в автомобиль. «Путин после переговоров с Си в хорошем настроении, улыбается», — говорится в подписи к видео.

Ранее 18 октября стало известно, что Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине назвал президента России своим давним другом. «Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь"», — сказал китайский лидер.

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    Варвара Кошечкина
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