Два официальных израильских аккаунта удалили видео удара по больнице в Газе

Newsweek: 2 официальных аккаунта Израиля удалили видео удара по больнице в Газе

Два официальных израильских аккаунта удалили видео с ударом ракетой по больнице Аль-Ахли в центральной части сектора Газа. На это обратил внимание американский журнал Newsweek.

Как сообщает издание, видео пропало из официальных аккаунтов государства Израиль и израильского посла в США Майкла Герцога в социальной сети X (бывшая Twitter). В ролике, как утверждалось, был показан удар по больнице ракетой из сектора Газа.

Отмечается, что видео было удалено после того, как сотрудник газеты The New York Times Арика Толера усомнился в том, что на нем запечатлен удар ракетой. По словам журналиста, ролик был записан как минимум через 40 минут после взрыва.

В обоих аккаунтах не указана причина удаления видео.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Палестинская группировка ХАМАС же обвинила Израиль в ракетном ударе по больнице.