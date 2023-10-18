Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:43, 18 октября 2023Среда обитания

Облако пепла от извергающегося вулкана на Камчатке сфотографировали из космоса

Облако пепла от извергающегося вулкана Безымянный на Камчатке увидели из космоса

Облако пепла от извергающегося вулкана Безымянный в Камчатском крае сфотографировали из космоса. Кадры со спутника опубликовали в Telegram-канале «РИА Новости».

На снимках можно увидеть, как облако постепенно становится шире и поднимается выше от вулкана. В главном аэропорте Камчатки «Елизово» заявили, что последствий быть не должно. Все полеты проходят штатно.

О том, что вулкан Безымянный выбросил столб пепла, стало известно утром 18 октября. Первое облако поднялось на высоту 10-11 километров на уровнем моря, его размер составил 36 на 36 километров. Движение облака направлено на северо-восток от вулкана. Региональное управление МЧС предупреждает, что пепел может выпасть в населенных пунктах Ключи, Козыревск и Майское.

Ранее уроки в школах в двух поселках Камчатского края отменили из-за пеплопада, зафиксированного у вулкана Ключевская сопка. Местных жителей призвали не выходить на улицу без необходимости.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    «Самый смертоносный день» Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

    Доказательства невиновности Израиля в ударе по больнице поставили под сомнение

    Глава Минобороны Британии ушел от вопроса о согласии с позицией США по Газе

    Облако пепла от извергающегося вулкана на Камчатке сфотографировали из космоса

    Стало известно о проблеме с поиском соперников для сборной России по футболу

    В Харькове после взрыва начались проблемы с электричеством

    Россиянка выглянула в окно и на всю жизнь осталась с пулей в голове

    Полную навоза со свинофермы российскую реку сняли на видео

    Лавров прибыл с визитом в Северную Корею

    Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости