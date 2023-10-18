Облако пепла от извергающегося вулкана на Камчатке сфотографировали из космоса

Облако пепла от извергающегося вулкана Безымянный на Камчатке увидели из космоса

Облако пепла от извергающегося вулкана Безымянный в Камчатском крае сфотографировали из космоса. Кадры со спутника опубликовали в Telegram-канале «РИА Новости».

На снимках можно увидеть, как облако постепенно становится шире и поднимается выше от вулкана. В главном аэропорте Камчатки «Елизово» заявили, что последствий быть не должно. Все полеты проходят штатно.

О том, что вулкан Безымянный выбросил столб пепла, стало известно утром 18 октября. Первое облако поднялось на высоту 10-11 километров на уровнем моря, его размер составил 36 на 36 километров. Движение облака направлено на северо-восток от вулкана. Региональное управление МЧС предупреждает, что пепел может выпасть в населенных пунктах Ключи, Козыревск и Майское.

Ранее уроки в школах в двух поселках Камчатского края отменили из-за пеплопада, зафиксированного у вулкана Ключевская сопка. Местных жителей призвали не выходить на улицу без необходимости.