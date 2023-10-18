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15:38, 18 октября 2023Силовые структуры

Переехавшую россиянку на машине сотрудницу УК задержали

В Щелково задержана сотрудница УК, переехавшая на машине женщину

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Сотрудники полиции задержали женщину-водителя, подозреваемую в наезде на местную жительницу в Щелково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Московской области.

Ее задержали по статье 91 УПК РФ.

Ранее стало известно, что недовольные работой управляющей компании (УК) жители собрались у здания подрядной организации. Одна из ее сотрудниц прошла мимо толпы, села в автомобиль и поехала в сторону перегородивших дорогу людей, сбив одну из присутствующих девушек с ног, а затем и переехав ее.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Проводится проверка.

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