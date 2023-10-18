Петербурженка сломала ребра в театре и отсудила четверть миллиона

В Петербурге пенсионерка отсудила у ТЮЗа четверть миллиона за сломанные ребра

В Санкт-Петербурге пенсионерка сломала ребра во время спектакля «Плыл кораблик белопарусный» в театре юного зрителя (ТЮЗе) и отсудила за это четверть миллиона. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, все произошло еще в феврале. Пожилая женщина направлялась к своему месту до начала постановки и упала между кресел. Зрительницу доставили в больницу, где ей диагностировали переломы двух ребер.

Позже прокуратура установила, что пенсионерка оступилась из-за плохой освещенности в ТЮЗе. Руководство учреждения пояснило, что отключение света было предусмотрено сценарием, а компенсировать затраты на лечение и причиненный моральный вред отказалось.

Тогда пенсионерка обратилась в прокуратуру Адмиралтейского района. Прокурор подал в суд исковое заявление о возмещении морального вреда и лечения в размере более 250 тысяч рублей.

Требования ведомства удовлетворили, сейчас сотрудники контролируют исполнение решения суда в пользу пожилой женщины.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 63-летняя пенсионерка госпитализирована в нейрохирургическое отделение Елизаветинской больницы после наезда самокатчика в центре города.

