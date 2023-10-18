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По делу обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей установили двух соучастниц
В Москве разыскивают двух женщин, продавших младенцев обвиняемой матери 15 детей
Начало событий в новости В московской квартире обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей нашли оружие
Сотрудники полиции разыскивают двух женщин, продавших своих новорожденных детей обвиняемой в торговле людьми 47-летней многодетной матери из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, одна из них передала матери 15 детей за деньги в 2018 году новорожденного мальчика, а другая в 2019 — девочку. Известно, что все младенцы появились на свет в разных медицинских учреждениях на территории столицы и Подмосковья. Сумма сделок при продаже детей не раскрывается.
Предварительно установлено, что женщины, которые передавали новорожденных за деньги, обращались к сообщнице обвиняемой в торговле людьми за помощью.
Ранее стало известно о задержании соучастницы многодетной матери, которая продала ей своих двоих детей в 2015 и 2016 годах.