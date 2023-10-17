В московской квартире обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей нашли оружие

В московской квартире обвиняемой в торговле людьми нашли газовый пистолет

В московской квартире обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей нашли муляжи гранат и газовый пистолет. Об этом RT рассказал один из жильцов дома, где живет женщина.

При этом мужчина заявил, что никогда не видел детей подозреваемой. По его мнению, эта квартира может быть «перевалочным пунктом», а не постоянным местом жительства женщины.

Другие соседи отметили, что восемь лет назад часто встречали обвиняемую с маленькими детьми, которых она водила в садик. Однако сейчас они ее не видят. Жители предположили, что в этой квартире живут старшие дети женщины.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 47-летнюю женщину с 15 детьми, подделавшую документы о родстве некоторых несовершеннолетних. Следователи подозревают ее по пунктам «а», «б», «з» части 2 статьи 127.1 («Торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ. Также задержана 44-летняя сообщница россиянки.

Сейчас дети подозреваемой находятся у бабушки в полной безопасности.