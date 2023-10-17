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15:35, 17 октября 2023Россия

Раскрыта судьба 15 детей обвиняемой в торговле людьми москвички

15 детей обвиняемой в торговле людьми москвички передали бабушке

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

15 детей москвички, обвиняемой в торговле людьми, сейчас находятся у бабушки в полной безопасности. Их судьбу раскрыла уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в беседе с РИА Новости.

По словам омбудсмена, она держит ситуацию с жизнеустройством детей на контроле.

17 сентября в столице задержали 47-летнюю мать 15 детей, которую подозревают в подделке документов о родстве некоторых из них. Проверку начали после того, как один из детей попал в больницу, где в его крови нашли запрещенные вещества. По ее результатам было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Как сообщили в столичной прокуратуре, согласно документам, предоставленным обвиняемой в ходе проверки, пятеро детей, родившихся с 2015 по 2019 год, приходятся ей родными. Однако прокуроры выяснили, что в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не может рожать. При этом москвичка утверждает, что только трое из этих детей появились на свет от суррогатной матери, а двоих она родила самостоятельно в 2018 и 2019 году. В результате столичный Следственный комитет возбудил в отношении москвички еще одно уголовное дело: о торговле несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии.

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Кроме того, в качестве соучастницы задержана 44-летняя глава приюта для женщин в трудных ситуациях, которая сама является матерью 15 детей, пишет РЕН ТВ. Есть вероятность, что именно попавшие в этот центр россиянки рожали малышей, на которых впоследствии составляли поддельные документы.

Ранее в 2022 году жительница Екатеринбурга попыталась продать своего сына за 300 тысяч рублей. В роли покупателей выступили волонтер и сотрудница полиции. Женщина предоставила все документы, подписала расписку о получении денег и передала ребенка, после чего ее сразу задержали. Позже стало известно, что мальчика изъяли из семьи и определили в детский дом.

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    Константин Лысяков
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