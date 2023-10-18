Полную навоза со свинофермы российскую реку сняли на видео
В Бурятии тонны навоза утекли со свинокомплекса в реку, впадающую в Байкал
В Бурятии тонны навоза утекли со свинокомплекса в реку, которая впадает в озеро Байкал. Масштабы загрязнений местные жители сняли на видео, кадры с места публикует РИА Новости.
Инцидент произошел на предприятии «Свинокомплекс Восточно-Сибирский». По словам автора ролика, там прорвало шланг, и экскременты попали в реку.
Прокуратура Заиграевского района российского региона установила, что работниками «было допущено образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая их утечка в ближайший водоем».
Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).
Ранее фонтан из сточных вод забил на пересечении улиц Планерная и Савушкина в Санкт-Петербурге и попал на видео.
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