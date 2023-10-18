Посол Израиля заявил о семи тысячах выпущенных по Израилю ракет

Посол Бен-Цви: к настоящему моменту по Израилю было выпущено семь тысяч ракет

К настоящему моменту по Израилю было выпущено семь тысяч ракет. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен-Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«До сих пор по Израилю было выпущено семь тысяч ракет. Это наши самые голые данные», — сказал дипломат.

Ранее Бен-Цви обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в использовании гуманитарной помощи для производства оружия. Посол подтвердил свои слова ситуацией, когда выяснилось, что боевики движения делают ракеты из переданных в качестве гуманитарной помощи водопроводных труб, сахара, удобрений.