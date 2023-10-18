Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:58, 18 октября 2023Мир

Посол Израиля заявил о семи тысячах выпущенных по Израилю ракет

Посол Бен-Цви: к настоящему моменту по Израилю было выпущено семь тысяч ракет

Фото: Amir Cohen / Reuters

К настоящему моменту по Израилю было выпущено семь тысяч ракет. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен-Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«До сих пор по Израилю было выпущено семь тысяч ракет. Это наши самые голые данные», — сказал дипломат.

Ранее Бен-Цви обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в использовании гуманитарной помощи для производства оружия. Посол подтвердил свои слова ситуацией, когда выяснилось, что боевики движения делают ракеты из переданных в качестве гуманитарной помощи водопроводных труб, сахара, удобрений.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    «Самый смертоносный день» Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

    Участвовавший в СВО россиянин с позывным Путин рассказал о спасшей его иконе

    В Германии предложили связать получение гражданства ФРГ с признанием Израиля

    Разин признался в страхе за проклятых им коллег

    Врач развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах

    Нарисовавший свиную голову у квартиры российского военкора объяснился на видео

    Льготные ипотечники стали нарушать закон

    Украинский суд признал незаконным задержание мобилизованного военкоматом

    Стало известно о планах проведения переговоров по формуле Зеленского на Мальте

    Байден прокомментировал инцидент с больницей в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости