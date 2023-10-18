Посол Палестины заявил о предупреждении больницы в Газе об атаке

Посол Палестины Вахид: больницу в секторе Газа заранее предупредили об атаке

Посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид заявил испанскому телеканалу RTVE, что больница Аль-Ахли в секторе Газа была заранее предупреждена об атаке.

«Эту больницу... предупредили за несколько часов до атаки, что ее будут бомбить», — сказал дипломат.

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице до сих пор не установлено.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.