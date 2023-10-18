Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:03, 18 октября 2023Мир

Посол Палестины заявил о предупреждении больницы в Газе об атаке

Посол Палестины Вахид: больницу в секторе Газа заранее предупредили об атаке

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид заявил испанскому телеканалу RTVE, что больница Аль-Ахли в секторе Газа была заранее предупреждена об атаке.

«Эту больницу... предупредили за несколько часов до атаки, что ее будут бомбить», — сказал дипломат.

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице до сих пор не установлено.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США полиция застрелила отсидевшего 16 лет по ложному обвинению афроамериканца

    В Израиле предложили отправлять в сектор Газа только сотни тонн взрывчатки

    В США нашли доказательство причастности Израиля к удару по больнице в Газе

    В России показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1

    Захарова напомнила о тезисе Обамы на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Байден выразил «глубокую опечаленность» ударом по больнице в Газе

    Посол Палестины заявил о предупреждении больницы в Газе об атаке

    «Исламский джихад» отреагировал на обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе

    Посол заявил о цели США столкнуть НАТО и Россию

    Посол России предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости