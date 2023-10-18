Появилось видео удара по больнице в секторе Газа

Yediot News опубликовал видео удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Yediot News / Telegram

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа предположительно засняли на видео. Именно так, опубликовав его с своем Telegram-канале, подписало ролик СМИ Yediot News.

На кадрах слышно, как снаряд со свистом прорезает воздух, а также запечатлен момент взрыва и поднимающееся от него красное облако. Также можно услышать реакцию очевидцев.

Ранее благодаря видео в США нашли доказательство причастности Израиля к удару по больнице в Газе. По словам американского журналиста Джексона Хинкла, звук «прилета» снаряда по медучреждению очень похож на звуки, издаваемые авиабомбами JDAM, которые есть в распоряжении страны.

В результате удара по больнице в секторе Газа лишились жизни 800 человек. Министерство здравоохранения Газы ранее подтвердило информацию о 500 жертвах и пострадавших.