В США нашли доказательство причастности Израиля к удару по больнице в Газе

Хинкл: звук из видео удара по больнице в Газе говорит о причастности Израиля

Журналист из США Джексон Хинкл нашел, по его мнению, доказательство причастности Израиля к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Он озвучил свою версию а соцсети Х (бывшая Twitter).

Зацепкой стало видео, на котором запечатлен момент удара по больнице в Газе. По словам журналиста, звук «прилета» снаряда по медучреждению очень похож на звуки, издаваемые американскими авиабомбами JDAM. Для наглядности, Хинкл сравнил три видеоролика, добавив к исследованию отрывок, на котором слышны последствия ракетного удара палестинского движения ХАМАС, которому вменяют вину за удар по больнице.

«Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе. Если бы это был JDAM, то это был 100 процентов Израиль», — отметил журналист.

Ранее старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что в ударе по больнице в секторе Газа вероятнее всего виновата ракета, выпущенная «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС же выступило с заявлением, в котором обвинило в случившемся Израиль и США, которые «прикрывают израильскую агрессию». По мнению палестинского движения, именно американцы несут ответственность за жестокое нападение Израиля на больницу Аль-Ахли.