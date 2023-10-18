Показаны причины бунта против переехавшей россиянку сотрудницы УК

Протекающие трубы и дохлые крысы стали причинами бунта против УК в Щелково

В домах подмосковного Щелково сильно протекают трубы, поступающая из дыр вода достигает уровня коленей. Причины бунта жителей, во время которого сотрудница управляющей компании (УК) переехала женщину, показал Telegram-канал Shot.

Помимо видео с дырявыми трубами, было опубликовано фото с дохлыми крысами на территории одного из домов. Уточняется, что жильцы домов, которыми управляет компания «Паритет», не могут несколько лет добиться отопления и ремонта. Ответственные за ситуацию сотрудники УК на контакт не идут, пояснили пострадавшие.

Из-за этого толпа недовольных бросилась на одну из представительниц компании, когда та покидала офис. Женщина проигнорировала жалобы россиян, села в машину и поехала навстречу перегородившим дорогу жильцам. В результате она сбила с ног и переехала одну из протестующих.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.