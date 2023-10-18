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10:29, 18 октября 2023Силовые структуры

Против актера Канахина возбудили сразу несколько уголовных дел

Против актера Канахина возбудили дела сразу по трем статьям УК РФ

Кадр: Telegram-канал Baza

В отношении 41-летнего бывшего актера «Театра Луны» Кирилла Канахина возбудили сразу несколько уголовных дел. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, Канахин перешел на строну Вооруженных сил Украины (ВСУ), вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан террористическим и запрещен в России) и весной участвовал в нападении на Белгородскую и Брянскую область. Теперь он является фигурантом по статьям 275 (Государственная измена), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»).

Канахин был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2», а также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область произошла 2 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковую машину, в результате чего не выжил один человек. Один ребенок получил ранение, он был госпитализирован. Позже выяснилось, что диверсанты стреляли из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми.

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    Екатерина Кашурникова
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