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05:05, 18 октября 2023Бывший СССР

ВСУ впервые применили против России американские дальнобойные ракеты. Их целью стал аэродром. Что известно об ударах?

Зеленский заявил о первом применении Украиной американских ракет ATACMS
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем видеообращении применение американских тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

Политик поблагодарил США и сообщил, что договоренности с американским коллегой Джо Байденом выполняются.

Исполняются очень точно — ATACMS себя показали

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Первые удары

По сообщениям Telegram-канала WarGonzo, 17 октября был атакован аэропорт Вооруженных сил России в Бердянске Запорожской области. Предположительно, для атаки использовались американские ракеты ATACMS.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале подтвердил, что обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 ATACMS. Также, по его словам, ВСУ использовали более дешевую версию Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Кроме того, сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил, что каждая такая ракета несет кассетную боевую часть, которая «нашпигована» 275-ю боевыми элементами M74.

США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Соединные Штаты тайно передали Киеву тактические ракеты ATACMS. Источники американского издания отмечают, что этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского наступления.

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Однако 9 октября ТАСС написал со ссылкой на The New Yorker, что президент США Джо Байден еще в сентябре одобрил отправку ракет.

«Эффективность» ATACMS

Как рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) способны распознать и нейтрализовать любые ракеты, включая ATACMS.

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Специалист уточняет, что ATACMS не сможет изменить ход спецоперации, поскольку для этого необходимо определенное насыщение средствами поражения, чего на Украине не происходит. Матвийчук подчеркнул, что все средства ПВО, которые есть на вооружении Российской армии, прекрасно видят ракеты ATACMS и способны нейтрализовать ее.

Наступление России

18 октября полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер сообщил, что Россия начала наступать в зоне спецоперации, своими атаками ВС РФ диктуют Вооруженным силам Украины, где им размещать свои силы. Этот контроль над украинскими позициями становится поводом для беспокойства, отмечает он.

Россия посредством своих атак внезапно начала определять, где Украина должна разместить свои силы. Украинцы вынуждены реагировать

Маркус РайснерПолковник австрийских Вооруженных сил

Райснер подчеркнул, что вместо долгожданного прорыва контрнаступления ВСУ на юге мир наблюдает за успехами ВС РФ на северо-востоке.

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    Юлия Мискевич
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