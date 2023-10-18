Россиянам назвали главные ошибки при досрочном погашении ипотеки

Эксперт Дайнеко: при досрочном погашении ипотеки надо заранее уведомить банк

Досрочное погашение ипотеки иногда приводит к значительным переплатам — чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд рекомендаций, сообщила в разговоре с «Прайм» эксперт «Моифинансы.ру» Ольга Дайнеко.

По ее словам, одной из главных проблем является то, что, внося сумму на досрочное погашение, клиент забывает про текущий платеж. В результате банк списывает только его, а оставшаяся сумма будет висеть на кредитном счете. Причем если забыть про текущий платеж на следующий месяц, и на счете не будет хватать денег для его погашения, образуется просрочка, после чего будут применены штрафные санкции.

Другой ошибкой эксперт назвала то, что клиенты забывают заранее уведомить банк о досрочном погашении. Дайнеко советует делать это в дату очередного платежа, поскольку в ряде случаев ипотечный договор может содержать условия о преимущественном погашении процентов. К примеру, при досрочном частичном погашении через 15 дней после очередного платежа к сумме так называемой досрочки нужно добавить проценты за 15 дней пользования остатком долга. В противном случае плате не пройдет как досрочный, а деньги останутся на счете до даты следующей выплаты, причем проценты не будут пересчитаны.

Дайнеко отмечает, что избежать этих проблем можно, заранее запросив у банка точную сумму для досрочного погашения ипотеки. Перед этим также нужно уточнить условия кредитного договора (срок уведомления кредитора, дату списания средств, начисление и перерасчет процентов) и выбрать уменьшение срока кредитования или уменьшение суммы ежемесячного платежа. Эксперт подчеркивает, что, если платеж не зачли по вине банка, он жолжен исправить ошибку и зачислить деньги с пересчетом процентов.

При погашении ипотеки раньше срока также важно правильно выбирать способ досрочного платежа, при котором можно снизить срок кредита или сумму ежемесячного платежа, уверен эксперт в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александр Землянко. По его словам, всегда выгодно уменьшать срок кредита.