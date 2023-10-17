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04:07, 17 октября 2023Среда обитания

Россиянам назвали лучший день для внесения досрочного платежа по ипотеке

Юрист Землянко посоветовал вносить досрочный платеж по ипотеке в день платежа

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Дата внесения досрочного платежа по ипотеке играет роль, рассказал эксперт в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александр Землянко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал лучший день для этого, а также сообщил, какой тип досрочного погашения выгоднее.

Самый оптимальный и выгодный день для досрочного погашения — это дата платежа, указанная в кредитном договоре, подчеркнул эксперт. Если помимо основного ежемесячного платежа в день списания внести еще досрочный платеж, то он полностью спишется в сумму основного долга, и на следующий календарный месяц банк сделает перерасчет процентов уже от остатка долга. Если же досрочный платеж вносить в следующие за датой платежа дни, то банк из суммы досрочного платежа вычтет сумму начисленных процентов за эти дни и остаток спишет в счет основного долга.

«То есть если у вас дата платежа, например, 2 число каждого календарного месяца, то именно в эту дату выгоднее всего сделать досрочный платеж. Это связано с тем, что банк начисляет проценты на остаток долга каждый день, и если заемщик решит досрочно внести платеж, например, 10 числа, то за период с 3 по 10 число банк насчитает проценты и вычтет их из суммы досрочного платежа и только остаток зачтет в сумму основного долга», — пояснил Землянко.

Он также отметил, что важно правильно выбирать способ досрочного платежа, при котором можно снизить срок кредита или сумму ежемесячного платежа. По словам собеседника «Ленты.ру», всегда выгодно уменьшать срок кредита.

«Например, при кредите в размере 4 миллиона рублей и ежемесячном платеже в размере 59 724 рубля на срок 10 лет переплата процентов составит 3 174 127 рублей. Если погасить досрочно 200 тысяч рублей в дату платежа, то при уменьшении срока переплата процентов составит уже 2 684 488 рублей. Досрочный платеж в 200 тысяч рублей экономит на переплате процентов сразу 489 639 рублей. Если же уменьшить ежемесячный платеж (он составит 56 759 рублей), то экономия на переплате процентов будет только 161 036 рублей. Выгода уменьшения срока при досрочном платеже очевидна», — поделился Землянко.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру» перечислил наиболее реалистичные способы накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

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    Екатерина Смирная
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