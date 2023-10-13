Экономист перечислил способы накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Экономист Григорьев заявил о трех способах накопить на первый взнос по ипотеке

Способов накопить на первоначальный взнос по ипотеке не так много, убежден кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» специалист перечислил наиболее реалистичные варианты.

«Вы можете продать какое-то имущество, которое для вас не так ценно, например, дача или земельный участок, которым вы не пользуетесь. Получить за него деньги, и они составят первоначальный взнос», — сказал экономист.

Второй вариант, по словам Григорьева, — это накопления с зарплаты.

«Но этот способ потребует времени. Для кого-то это будет длительный период, для кого-то — достаточно быстрый. Третий вариант — это удачное стечение обстоятельств, когда человек может сразу много заработать», — заключил финансист.

Ранее генеральный директор инвестиционной компании Todayprice, инвестор в области недвижимости Игорь Галузин сообщил, что при покупке квартиры в новостройке с использованием ипотеки появились новые риски — ее стоимость может оказаться необоснованно завышенной.

Специалист отметил, что сейчас квартиры на первичном рынке стоят заметно дороже, чем на вторичном. Так, при покупке новостройки владельца ждет комфортная ставка по ипотеке, но, если он пожелает быстро продать жилье, то придется делать это в убыток.

