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14:26, 12 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о новых рисках ипотечных кредитов

Инвестор Галузин: при покупке новостройки в ипотеку появились новые риски

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При покупке квартиры в новостройке с использованием ипотеки появились новые риски — ее стоимость может оказаться необоснованно завышенной. Об этом предупредил россиян генеральный директор инвестиционной компании Todayprice, инвестор в области недвижимости Игорь Галузин, пишет Life.ru.

Специалист отметил, что сейчас квартиры на первичном рынке стоят заметно дороже, чем на вторичном. Так, при покупке новостройки владельца ждет комфортная ставка по ипотеке, но, если он пожелает быстро продать жилье, то придется делать это в убыток.

Если брать готовую квартиру, таких рисков не возникнет, однако платеж по ипотеке из-за увеличенной ключевой ставки будет выше. На этом фоне россиянам будет гораздо выгоднее арендовать квартиру, чем обзаводиться своим жильем.

Ранее в России увидели предпосылки кризиса жилой недвижимости. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, рынок сейчас сильно перекошен — разница между арендой квартиры и покупкой ее в ипотеку стала слишком большой.

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    Нина Ташевская
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