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12:17, 11 октября 2023Среда обитания

На рынке недвижимости в России увидели предпосылки кризиса

Финансист Емельянов: перекос на рынке может привести к кризису жилья

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Рынок жилой недвижимости в России сейчас сильно перекошен — разница между арендой квартиры и покупкой ее в ипотеку стала слишком большой. Эта ситуация может быть предпосылкой кризиса жилья в стране, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов в беседе с «Газетой.ru»

Специалист отметил, что исторически аренда в России всегда была выгоднее ипотеки. Однако на фоне массового оформления льготной ипотеки появились дополнительные проблемы. Емельянов пояснил, что снять однокомнатную квартиру в Москве стоимостью 12 миллионов рублей получится примерно за 40 тысяч рублей в месяц. До последнего повышения Центробанком ключевой ставки до 13 процентов взятая в ипотеку такая же квартира обходилась в 90 тысяч рублей в месяц. Сейчас сумма ежемесячного платежа выросла до 130 тысяч рублей.

«Выход из сложившейся ситуации обычно один — снижение цен на квартиры. В первую очередь, в первичном секторе. Либо догоняющий рост доходов населения из-за инфляции», — считает эксперт. Емельянов не исключает, что в будущем банкам придется выставлять на торги нераспроданные квартиры с большими скидками, чтобы их хоть кто-нибудь купил. «Так может выглядеть начало кризиса в секторе недвижимости», — заключил специалист.

Ранее эксперты спрогнозировали, что перегревшийся российский рынок недвижимости ожидает мрачное будущее. Они считают, что исправить ситуацию в лучшую сторону могут только меры, принятые Банком России.

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    Нина Ташевская
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