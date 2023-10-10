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08:08, 10 октября 2023Среда обитания

Предсказано будущее рынка недвижимости Москвы

РИА Новости: рынок недвижимости Москвы скоро охладится

Фото: Globallookpress.com

Летом и в начале осени на рынке недвижимости Москвы произошло резкое оживление покупательского интереса на фоне опасений по поводу повышения ключевой ставки Банком России, однако в скором времени произойдет охлаждение. Такое будущее столичного рынка предсказали эксперты РИА Новости.

По мнению президента ассоциации агентств элитной недвижимости AREA Дениса Попова, охлаждение случится из-за повышения ключевой ставки и сокращения льготных ипотечных программ. Руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики компании «Главстрой» Елизавета Родина заявила, что активность покупателей снизится к концу осени.

При этом ждать удешевления недвижимости не стоит — это касается как новостроек, так и готовых квартир. По словам директора направления «Новостройки» агентства «Инком-недвижимость» Валерия Кочеткова, стоимость жилья будет расти как минимум на величину инфляции. В агентстве «Миэль» считают, что на фоне разбалансировки процентных ставок в ближайшие два-три месяца 10-20 процентов спроса может перенестись со вторичного рынка на первичный.

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В то же время продавцы «вторички» не станут торопиться с продажей объектов и снижать цены — они дождутся уменьшения ипотечных ставок, заявили в «Гранель». Вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина добавила, что на фоне сильного снижения объема предложения хорошие лоты на вторичном рынке вымываются. По этой причине снижать цены будет практически не на что — привлекательные объекты раскупают слишком быстро.

Ранее эксперты заявили, что перегревшийся российский рынок недвижимости ожидает мрачное будущее. Они считают, что исправить ситуацию в лучшую сторону могут только меры, принятые Банком России.

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    Александра Качан
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