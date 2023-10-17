Новые российские рубли раскритиковали из-за одного здания. Что с ним не так?

Новую тысячную банкноту раскритиковали из-за изображения храма без креста

Новую банкноту номиналом в тысячу рублей раскритиковали из-за изображения на ней бывшего Дворцового храма в Казанском кремле. Вопросы вызвало отсутствие православного креста на здании. В РПЦ считают пренебрежение религиозным символом неправильным и допускают, что новая купюра может вызвать религиозный раздор.

Что изображено на новых купюрах?

16 октября Банк России показал новые банкноты номиналом в одну и пять тысяч рублей. На купюре номиналом в тысячу рублей представлены Никольская башня Нижегородского кремля, а на ее оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе. На купюре в пять тысяч рублей изображены стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге и композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В РПЦ посчитали странным, что Музей истории народа на тысячной купюре представлен без креста — раньше в нем был православный храм. Особенно несправедливым такое изображение выглядит на фоне минарета с полумесяцем, подчеркнули представители церкви.

Креста на здании нет больше века

Однако сотрудники музея пояснили, что крест на куполе здания отсутствует уже более ста лет. Сооружение возвели в XIX веке как дворцовую церковь, но с приходом советской власти там организовали складское помещение — с тех пор службы там не проводились.

После здание отдали под архив, затем переделали в столовую, а в 2006 году организовали музей. От храма у постройки сохранилась только купольная форма, уточнила ведущий специалист музея Лилия Хайрутдинова.

Что не устраивает церковь

Представители церкви все равно категорически не согласны изображением бывшего храма без креста. Священник Павел Островский заявил, что большинство жителей России не знают истории Казанского кремля и будут просто пользоваться купюрой с храмом без креста, расположенным рядом с минаретом с полумесяцем.

Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? Не играйте с огнем Павел Островский священник Русской православной церкви

Священнослужитель назвал две возможные причины случившегося. Он считает, что это произошло либо из-за «тупости дизайнеров», либо является «сознательной провокацией, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что нужно было подходить к выбору изображения на новой купюре более тщательно. При более осознанном отборе удалось бы избежать ненужного напряжения в обществе.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Его заместитель в синодальном отделе Вахтанг Кипшидзе посетовал на то, что создателям дизайна банкноты не удалось показать Казань как «межрелигиозный город». По его словам, лучше подошел бы любой из действующих православных храмов в столице Татарстана.

Сенатор Андрей Клишас также поддержал Владимира Легойду. Он считает, что такие вопросы должны обсуждаться с представителями традиционных конфессий, и надеется, что произошедшее больше не повторится.

Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества, и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно Андрей Клишас сенатор

В Московской патриархии убеждены, что культовым сооружениям нужно вернуть их статус — на них должны быть символы религии, к которой они принадлежат. В РПЦ считают, что такое правило нужно распространить не только на православные храмы, но и на мечети, синагоги и прочие объекты.