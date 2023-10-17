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04:47, 17 октября 2023Россия

В РПЦ раскритиковали новую банкноту из-за одной детали

РИА: в РПЦ удивились из-за отсутствия на новой банкноте изображения храма

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Московской патриархии посчитали странным, что для новой банкноты в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля, где сейчас расположен музей, не нашли изображения с крестом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что РПЦ категорически не согласна с тем, когда храмы изображают без крестов. По его словам, в данном случае вопрос состоит в том, почему выбрали именно это изображение, которое, не отражает межрелигиозного характера Казани. «Мы знаем, что в Казани много мечетей и православных храмов. Странно, что на изображении, посвященном Казани, не нашлось места для православного храма с крестом», — сказал источник.

Собеседник агентства также выразил мнение, что культовым сооружениям нужно вернуть их статус, на них должны быть символы религии, к которой они принадлежат. «Это касается не только храмов, но и мечетей, синагог… Думаю, наше общество должно стремиться к тому, чтобы каждое религиозное здание, культовое сооружение выполняло те функции, ради которых оно было в свое время возведено верующими», — подытожил он.

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также выразил мнение, что к отбору изображений на купюрах следовало подойти тщательно.

Банк России 16 октября представил новые банкноты номиналом одна и пять тысяч рублей. Оба объекта вместе с музеем археологии и этнографии в Уфе представлены на оборотной стороне тысячерублевой купюры. Как отметили в Гознаке, банкноты будет «легко проверить без специального оборудования и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать». Купюры старого образца печатать уже перестали.

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    Екатерина Подвигина
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